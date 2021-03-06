Смертность в России установила рекорд со Второй мировой войны

Россия продолжает фиксировать резкое ускорение естественной убыли населения.Число смертей в стране в январе 2021 года увеличилось на 33,9%, сообщил в пятницу Росстат. За месяц в РФ скончались 217,8 тысячи человек — на 55,7 тысячи больше, чем в тот же месяц год назад.

Зафиксированная Ростатом месячная скорость вымирания населения соответствует годовой смертности в 2,6 млн человек — рекордной за все время статистики, охватывающей период с конца Великой Отечественной Войны (.xls).

Предыдущий максимум Росстат зафиксировал в 2003 году — 2,3 млн человек, или в среднем 191,6 тысячи в месяц.

Фактическое число смертей за последние 12 месяцев составило 2,18 миллиона (это максимум с 2005 года), а темпы роста смертности стали беспрецедентными с массового голода 1947 года, когда из-за засухи, вывоза продовольствия за рубеж и создания резервов зерна на случай новой войны, умерло на 37,2% больше людей, чем годом ранее.

Двузначный рост смертности — редкое явление. В послевоенной истории статистика фиксировала его лишь трижды, отмечают «Открытые медиа»: помимо 2020-21 гг и голодного 1947-го, годом-антирекордсменом стал 1993-й, когда число смертей подскочило на 17,8%.

Примерно половину избыточной смертности января-2021, согласно Росстату, принес Covid-19. За месяц с этим диагнозом скончались 26292 человека. Еще 10815 летальных исходов сопровождались заболеванием коронавирусом, но медики назвали другую причину смерти.

Вместе с ростом смертности продолжает падать рождаемость.

За первый месяц 2021 года в РФ, согласно Росстату, родились 106 603 ребенка — на 10,3% меньше, чем годом ранее.

Естественная убыль населения ускорилась в 2,5 раза и достигла 113166 человек. Это также рекорд с военного времени, если январскую цифру экстраполировать на годовой показатель (1,3 млн человек).

Предыдущий рекорд естественной убыли Росстат зафиксировал в 2000 году — 958,5 тысячи человек, или в среднем 79,9 тысячи в месяц.

По итогам прошлого года Россия потеряла в результате естественной убыли 688,7 тысячи граждан (рекорд с 2015 года).

Численность постоянного населения сократилась до 146,24 млн человек и стала минимальной с 2014 года.