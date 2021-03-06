«Предателя — в отставку»: в Ереване прошел массовый митинг против Пашиняна

Очередной массовый митинг против главы правительства Армении Никола Пашиняна прошел в Ереване.

Как сообщают местные СМИ, ранним утром протестующие прошли по центральному проспекту маршала Баграмяна. Затем они собрались у здания Минобороны — по разным оценкам, участие в акции приняли около 3 тыс. человек.

Люди пришли, чтобы выразить свою поддержку начальнику Главного штаба ВС Онику Гаспаряну, отставки которого с конца февраля добивается Пашинян. Митингующие держали плакаты с лозунгами «Никол — предатель», «Предателя — в отставку!» и «Да здравствует армия Армении!».

Напомним, Армения переживает политический кризис. Протесты в стране начались после того, как 24 февраля президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна подписал указ об увольнении Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. В ответ главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства. Тот, в свою очередь, попросил Сарксяна уволить начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, однако получил отказ. Тогда Пашинян подал ходатайство повторно. Он назвал неизбежным уход главы Генштаба Оника Гаспаряна с поста, добавив, что у Армении не может быть главы Генштаба, способного вывести танки против собственного народа.