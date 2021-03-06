Perseverance совершил первую поездку по Марсу и прислал несколько фото

Марсоход Perseverance НАСА совершил первую поездку по поверхности Красной планеты, сообщает британская общественная телерадиокорпорации BBC.

Судя по полученным фотографиям, это была короткая поездка.

Весящий тонну робот, название которого переводится как «упорство» или «настойчивость», успешно достиг поверхности Марса две недели назад.

Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты. Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также «космический вертолет», которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.

Следующие несколько недель марсоход будет совершать небольшие поездки в поисках подходящего места для запуска вертолета и возвращаться на прежнее место стоянки.

В течение ближайшего марсианского года (около двух земных лет) марсоход должен проехать около 15 км. Ученые надеются, что он сможет достичь нескольких особенно интересующих их скальных образований в кратере Езеро, где могли остаться следы биологической активности. Среди них есть место, которое на спутниковых снимках выглядит как бывшая дельта — структура, образовавшаяся из ила и песка, нанесенных рекой при впадении в водоем.