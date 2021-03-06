Няня рассказала о детях Илона Маска и их странной просьбе

По словам Аи Ямато, однажды у детей в семье, с которой она сотрудничала, гостили их друзья — три мальчика-близнеца, которых звали Кай, Саксон и Дэмиан. Лишь позднее она узнала, что это были сыновья Илона Маска.

Большую часть времени дети играли в Mario Kart и развлекались в бассейне. Ямато утверждает, что близнецы оказались на редкость вежливыми и воспитанными мальчиками. Ее немного удивило, что они попросили еду из Whole Foods — сети дорогих супермаркетов, торгующих продуктами для здорового питания. Няня сочла просьбу странной, поскольку в их возрасте редко пекутся о здоровье.

У основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска и его бывшей жены Джастин Уилсон пятеро детей: 17-летние близнецы Гриффин и Ксавье, родившиеся в 2004 году, и тройня — Кай, Саксон и Дэмиан — родившаяся в 2006 году. Матерью шестого ребенка миллиардера стала певица Граймз. Он появился на свет в 2020 году и получил имя X Æ A-Xii.