Николас Кейдж женился в пятый раз на официантке

Американский актер Николас Кейдж женился в пятый раз. Его избранницей стала 26-летняя девушка. Свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе, сообщает Daily Star.

Отмечается, что новая жена актера, Рико Шибату, на четыре года моложе его старшего сына. После заключения брака девушка взяла фамилию супруга. При этом свидетельство о браке датировано 16-м февраля.

По словам Кейджа, Шибату вернулась в Японию, а он уехал в Неваду, из-за чего пара не виделась около полугода. Однако затем они решили обручиться по FaceTime. Актер признался, что подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом ее любимого черного цвета.

В июле 2019 года Кейдж развелся с четвертой женой, визажисткой Эрикой Койке, на которой был женат всего четыре дня. Как признался сам актер, они сыграли свадьбу в состоянии сильного алкогольного опьянения и не понимали, что делают.

Первой женой Кейджа была американская актриса Патрисия Аркетт, затем он женился на Лизе Мари Пресли, дочери Элвиса Пресли, а третью свадьбу он сыграл с официанткой Элис Ким.