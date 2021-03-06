На смартфонах появилось очень опасное приложение

Эксперт Зак Доффман призвал пользователей смартфонов на операционной системе Android удалить одно очень опасное приложение. Речь идет о платных и бесплатных версиях программы SuperVPN, пишет он в статье для журнала Forbes.

По словам Доффмана, это приложение насчитывает более ста миллионов скачиваний. При этом программа, которая призвана сделать выход пользователя в сеть безопасным, работает наоборот: эксперты обвиняют SuperVPN в использовании шпионского оборудования и утечке данных.

Так, автор статьи обратил внимание на новость, появившуюся в феврале текущего года. В ней говорится о продаже на хакерском форуме трех баз данных с информацией об устройствах и учетными данными пользователей SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN. Кроме того, как пишет Доффман, в сервисе Google Play есть как минимум шесть приложений с идентичными SuperVPN иконками и описанием.

Эксперт порекомендовал пользователям, желающим защититься с помощью VPN, остановить свой выбор на проверенном разработчике с настоящими отзывами, а также не доверять бесплатным программам.