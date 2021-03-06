Йосеф Хадад: Я – израильский араб. Я – ветеран Армии обороны Израиля и стою во время сирены

Гендиректор НПО «Аравим зе ле-зе» ответил на выпад журналиста «Гаарец»: я стою во время сирены с гордостью и печалью

Несколько дней назад известный в нашей стране левый журналист Гидеон Леви опубликовал в газете «Гаарец» статью, в которой, в частности, есть такие слова: «Нет и не может быть араба, который бы молча стоял под звуки сирены в День памяти погибших солдат ЦАХАЛ, солдат, убивших его соотечественников, завоевавших его землю, изгнавших его отцов и продолжающих издеваться над его братьями. Араб, который стоит во время сирены, лжёт в своей душе и предаёт свой народ».

Йосеф Хадад, израильский араб и гендиректор НПО «Аравим зе ле-зе», отреагировал на это в своём аккаунте в социальной сети Twitter, опубликовав скриншот цитаты из статьи Леви, добавив под ним: «Гидеон, я – израильский араб, я – ветеран Армии обороны Израиля. Я стою во время сирены с гордостью и с печалью каждый год и думаю о своих друзьях, которых потерял на поле боя, когда они сражались за всю страну – о евреях и арабах».

Отметим, что возглавляемая им «Аравим зе ле-зе» занимается связью арабской общины с израильским обществом. Само название НПО дословно переводится как «арабы – один за другого», но это также парафраз древней еврейской мудрости: «Весь Израиль – в ответе друг за друга».

Посетив студию израильской радиостанции Two Nice Jewish Boys, Хадад рассказал о том, насколько проживающие в нашей стране арабы интегрированы в израильское общество.



https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/227001