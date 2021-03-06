Елизавете II подарили двух новых корги

Британской королеве Елизавете II подарили двух новых щенков корги, чтобы той было легче пережить кризис в семье, связанный с болезнью ее мужа, принца Филиппа, и ссорой с принцем Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, королева в восторге. Несмотря на то, что щенки пробыли в Виндзорском замке всего несколько недель, они уже чувствуют себя как дома. Однако ни пол, ни возраст, ни клички питомцев не уточняются.

Полученные Елизаветой II щенки, по предварительной информации, — первые ее корги, не являющиеся потомками собаки по кличке Сьюзан, подаренной тогда еще принцессе на 18-летие в 1944 году.

За всю жизнь у британской королевы было более 30 собак: корги и дорги (помесь таксы и корги). В 1991 году врачам даже пришлось накладывать Елизавете II три шва после того, как она разнимала драку между восемью своими питомцами.

В 2018 году у королевы умерла последняя собака ее любимой породы — вельш-корги пемброк. Питомцу Уиспер было 12 лет. В том же году был усыплен последний пемброк Елизаветы II по кличке Уиллоу. В 2016-м умер ее предпоследний корги, Уиллоу.