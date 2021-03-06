Экспериментальное подтверждение: прививка эффективнее иммунитета переболевшего в 1000 раз

Прививку стоит сделать даже тем, кто уже переболел коронавирусом — показали данные американских ученых, проведших сравнительное исследование антител плазмы крови переболевших коронавирусом и вакцинированных уже после перенесенного заболевания. Антитела из сыворотки привитых справляются с вирусом в 1000 раз эффективнее, чем антитела переболевших.

В то время как минздрав Израиля отдал распоряжение больничным кассам с этого вторника начать вакцинацию и переболевших коронавирусом (переболевших более трех месяцев назад), все новые и новые данные исследователей подтверждают гипотезу, что иммунитет против коронавируса, полученный от прививки, гораздо сильнее и продолжительнее, чем приобретенный «естественным путем».

Специалисты из Отделения вакцин и инфекционных заболеваний при Онкологическом исследовательском центре Фреда Хатчинсона (Сиэтл, США) провели сравнительное исследование эффективности антител против коронавируса у переболевших и у сделавших прививку после перенесенного COVID-19. Их интересовал вопрос, насколько хорошо нейтрализуют вирус антитела от переболевших коронавирусом доноров до введения вакцины и после однократной иммунизации вакцинами Pfizer или Moderna

В рамках эксперимента использовались два штамма коронавируса: исходный уханьский штамм и мутантный южно-африканский штамм. Как показали результаты, сыворотка крови переболевших (через 4-8 месяцев после заражения) слабо нейтрализовала уханьский штамм и почти не нейтрализовала южно-африканский. Однако даже однократное введение одной из вакцин (Pfizer или Moderna) вызвает образование иммунных клеток и тысячекратное увеличение концентрации нейтрализующих антител. В случае с южно-африканским штаммом вакцинация вызвала устойчивый нейтрализующий ответ антител, хотя их концентрация была ниже по сравнению с реакцией на изначальный уханьский штамм.

Также эксперимент показал, что обе вакцины эффективны против коронавируса, вызвавшего вспышку тяжелой атипичной пневмонии в 2003 году.

Результаты подтверждают важность вакцинации даже для переболевших людей. Вызванный вакцинацией иммунный ответ значительно усиливает иммунитет у уже переболевших, а также нейтрализует новые мутантные штаммы.

https://news.israelinfo.co.il/health/93252