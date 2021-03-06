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Смертность в России установила рекорд со Второй мировой войны Памела Андерсон продает особняк почти за $15 млн » «Берлинале-2021» назвала победителей Главный приз Берлинского кинофестиваля, Золотого медведя, получил фильм румынского режиссера Раду Жуде «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно». Об этом сообщается на официальной странице кинофестиваля в Twitter. Гран-при жюри получила картина «Колесо фортуны и фантазий» Рюсуке Хамагучи, а награду за лучшую режиссуру забрал венгерский режиссер Денеш Радь за фильм «Естественный свет». Награду за лучшую главную роль получила Марен Эггерт, которая сыграла в фильме «Я твой человек». Приз за лучший сценарий присудили черно-белой картине «Вступление» режиссера Хон Сан-су. В этом году Берлинский кинофестиваль проходит в двух частях. Первая из них, которая проходила с 1 по 5 марта, происходит в онлайн-формате. Вручение же наград состоится в июне во время офлайн-части киносмотра.