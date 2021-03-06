Американские военные испытали спутник, способный передавать солнечную энергию на Землю

Американские ученые военно-морской исследовательской лаборатории (US NRL) во главе с Полом Яффе успешно протестировали прототип солнечной панели, которая теоретически способна ретранслировать «солнечное» электричество из космоса в любую точку Земли.



Панель – фотоэлектрический модуль (PRAM) размером с коробку для пиццы – была выведена в космос сверхсекретным военным космическим беспилотником Х-37В.

Благодаря отсутствию земной атмосферы, блокирующей солнечный свет, панель в условиях космоса может «впитывать» больше энергии, чем на Земле. Пока речь идет всего о 10 Вт, что вполне достаточно для работы планшета.



Однако, самое трудное – передача энергии на Землю – еще впереди. Подобные технологии пока находятся в зачаточном состоянии, однако за ними будущее. Доставленная из космоса энергия была бы незаменимой в районах, подвергшихся, например, масштабным стихийным бедствиям.

В статье, опубликованной в журнале IEEE Journal of Microwaves, сообщается об успехе группы Пола Яффе и его коллег, обнаруживших, что передача излучения микроволновых и миллиметровых волн большой мощности в принципе возможна. Однако для того, чтобы подобный проект был рентабельным, панели вроде PRAM должны быть объединены в гигантские массивы площадью в десятки квадратных километров.