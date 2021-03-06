60% американцев поддерживают Байдена

Деятельность президента США Джо Байдена одобряют 60% американцев, не одобряют — 40%, свидетельствуют данные опроса Национального центра изучения общественного мнения (NORC) и агентства Associated Press.

При этом 70% респондентов считают, что Байден успешно «справляется с пандемией COVID-19», а 55% жителей США положительно оценивают то, как Байден решает проблемы в экономической сфере.

В опросе, который проводился с 25 февраля по 1 марта, приняли участие около 1,4 тыс. человек.

Байден вступил в должность президента США 20 января.