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«Захара Беркута» позвали в Японию

Нашего "Захара Беркута" позвали в Японию!

Во второй день берлинского European Film Market, проходящем онлайн 1-5 марта, FILM.UA Distribution заключил договора на показ в Японии и Южной Корее исторического экшена «Захар Беркут«.

Помимо картины украинско-американского производства, компания также представляет на EFM фантазийно-романтическую драму «Віддана», спортивную драму «Пульс», военную драму «Черкассы», семейное фэнтези «Фокстер и Макс» и анимационный фильм «Мавка. Лесная песня», релиз которого запланирован на 2022-й год.

Фильм является экранизацией одноименной повести «Захар Беркут» Ивана Франко.

Сюжет
Фильм переносит зрителей в 13-й век, когда монгольская орда, возглавляемая безжалостным ханом Бурундой, двигается на запад к Карпатам, уничтожая все на своем пути. Во время привала у подножья Карпат в лагерь орды проникают братья Беркуты – местные охотники – и освобождают пленных. Узнав об этом, хан Бурунда свирепеет и решает отомстить. Тугар Волк рассказывает хану о секретной тропе, по которой можно пробраться к местному населению, а братья Беркуты строят свой план, как навсегда расправиться с врагом.

Фильм победил на премии «Золота Дзиґа» в номинациях «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший дизайн костюмов», а также «Лучший грим».

5 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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