Ученые смогли пообщаться со спящими людьми

Во время сна человек может пребывать за пределами нашей реальности, посещать магические миры, перемещаться во времени и общаться с давно ушедшими в иной мир родственниками и товарищами. Однако идея двустороннего общения спящего человека с кем-то из реальности считалась чем-то из сферы научной фантастики. Тем не менее, интернациональный коллектив ученых из чикагского Северо-Западного университета и из Германии, Франции и Нидерландов, смог частично превратить сказку в быль, доказав возможность двустороннего контакта между спящими и бодрствующими людьми.



Исследование базируется на двух фактах. Во-первых, известно, что односторонний контакт возможен. Доказано, что спящие люди способны получать и обрабатывать внешние сигналы, такие как запахи, звуки и другие факторы. Кроме того существуют свидетельства передачи сигналов в обратном направлении. Так называемое осознанное сновидение позволяет человеку понять, что он находится во сне и передавать сигналы с помощью движения глаз или изменения мимики лица.

В ходе исследования Северо-Западного университета были отобраны добровольцы, запомнившие хотя бы один сон в неделю. Испытуемые прошли предварительное обучение методике передачи сигналов во сне. Их также обучили решать простые математические задачи, двигая глазами вперед и назад — например, правильный ответ на «восемь минус шесть» будет означать, что взгляд спящего подопытного будет дважды перемещаться влево и вправо. Движение глаз фиксировалось электродами, закрепленными на лице, а электроэнцефалография (ЭЭГ) контролировала режим активности сна.

Параллельные исследования проводились в Европе, где немцы, например, передала свои математические задачи, используя азбуку Морзе, а французы работали с испытуемыми, используя обратную связь не с помощью движения глаз, а путем контроля сокращения лицевых мышц. Всего были проверены 36 человек, выдержавших 158 испытаний. В результате правильные ответы были получены в 18% испытаний. В 18% ответы были неоднозначными, неправильные ответы — в 3%, а 60% спящих людей никак не отреагировали на попытку установить с ними контакт.

Результаты испытаний позволят переквалифицировать сон из невосприимчивого к внешнему воздействию процесса в состояние человека, которым можно управлять извне. В результате перед учеными может открыться широкая перспектива по внедрению новых методик обучения или творчества с помощью сна и сновидений.