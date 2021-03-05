Солнечный зонд Parker предоставил потрясающий вид Венеры

Основная цель исследования Parker — это Солнце, однако, Венера играет главную роль в гравитационной коррекции траектории зонда. На протяжении 7 лет экспедиции Parker семь раз пролетит недалеко от Венеры для изменения орбиты, позволяющего космическому аппарату подлетать все ближе к Солнцу для детального изучения динамики солнечного ветра. Во время третьего цикла пролета вблизи Венеры в июле 2020 года и были сделаны уникальные снимки с расстояния 12 380 км.

Агентство NASA опубликовало уникальные виды Венера, выполненные космическим зондом Parker Solar Probe во время очередного пролета вблизи планеты в июле 2020 года. Новые данные предоставили астрономам и инженерам NASA информацию к размышлению о новых возможностях оборудования зонда, либо об открытии новых явлений в атмосфере Венеры.

Для получения дополнительной информации о Венере был задействован прибор WISPR (Wide-field Imager от Parker Solar Probe), который и обнаружил яркое свечение вокруг края планеты, а также зафиксировал в центре снимка яркий темный объект идентифицированный астрономами как горный регион Афродита Терра. Объект кажется темным из-за более низкой температуры, примерно на 30 градусов по Цельсию холоднее, чем температура окружающей поверхности. Между тем астрономы надеялись увидеть на снимке только облака закрывающие планету.

В результате ученые NASA по-новому изучают технические характеристики WISPR в части чувствительности прибора к инфракрасному свету. Если WISPR действительно сможет улавливать волны света в инфракрасном диапазоне, это предоставит новые возможности для изучения пыли вокруг Солнца и во внутренней части Солнечной системы. Если чувствительность окажется в рамках нормы, то ученые смогут утверждать, что на изображении проявились особенности атмосферы Венеры в виде неизвестного науке «окна» в облачности планеты.

20 февраля 2021 года Parker сделал очередные снимки во время очередного пролета недалеко от поверхности Венеры. В ближайшие месяцы, ориентировочно в апреле, ученые NASA сравнят полученные снимки и дадут более детальный ответ на возникшие после получения уникальных фотографий вопросы.