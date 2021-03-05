Собакообразного робота Spot научили стрелять

Самый известный, забавный и популярный в мире робот-пес Spot уже освоил немало профессий от пастуха овец до смотрителя парков, от санитара до разведчика в Чернобыльской зоне. Свободная продажа роботов, позволяет разработчикам из Boston Dynamics оценивать возможности своего устройства, предлагаемые различными энтузиастами. Однако предложенное арт-группой MSCHF использование робота вызвало неоднозначную реакцию в Boston Dynamics.

Американская группа MSCHF предложила пользователям удаленное управление роботом-псом «вооруженным» пейнтбольным пистолетом, установленным на спине Spot. Стрелки выбирались случайным образом и менялись каждые две минуты. Сам робот находился в помещении, имитирующем комнату музея, а стрелок мог «расстреливать» краской различные экспонаты. Представление получило название «Ярость Spot».



Представители Boston Dynamics, предварительно положительно отнесшиеся к идее MSCHF использовать Spot в перфомансе, при этом заявили, что устройство не должно участвовать в сценах с элементами насилия, способными нанести вред животным или человеку. После выхода видео с «расстрелом» музейных экспонатов, Boston Dynamics опубликовала официальный пресс-релиз с осуждением проекта и заявила, что такие действия можно квалифицировать как нарушение одного из пунктов правил эксплуатации Spot. В результате робот может быть удаленно отключен и гарантия на него отменена.



Однако представители MSCHF заявили, что именно в том, чтобы показать «темную сторону» Spot и заключалась цель их представления. Один из участников группы даже заявил, что «рано или поздно эти крошки убьют человека». Также он напомнил, что конструкторские разработки Boston Dynamics на первом этапе финансировались оборонным ведомством США.