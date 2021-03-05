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Литовская разведка сообщила об активизации российского кибершпионажа

В прошлом году хакерские группировки, связанные с российской разведкой, проводили кибератаки на высших должностных лиц Литвы и использовали технологическую инфраструктуру балтийских стран в качестве базы для поражения целей в других местах, говорится в докладе литовской разведки.

В частности, в докладе утверждается, что российская хакерская группировка APT29, предположительно связанная с российскими спецслужбами, «эксплуатировала» ИТ-инфраструктуру Литвы «для проведения атак против иностранных организаций, разрабатывающих вакцину против COVID-19».

В докладе, подготовленном Департаментом государственной безопасности Литвы, отмечается, что пандемия и карантинный режим в Литве уменьшили количество операций российской разведки против страны в 2020 году и сместили внимание Кремля на кибершпионаж.

«Однако операции российской разведки представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности Литвы», – сказал литовским законодателям глава Департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис, представляя отчет в парламенте.

5 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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