Курс доллара — ФРС дала доллару разрешение на взлет

Рынки ждали от американского центробанка новых шагов, чтобы остановить распродажу казначейских облигаций, взвинтившую доходности со скоростью, которой биржи не видели больше четырех лет. Начав год на отметке 1% годовых, к началу 10-летние treasuries давали уже 1,5%, в то время как ставки 30-летних бондов взлетели рекордно быстро с 2009 года.
С рынка американского госдолга — крупнейшего на планете и достигающего в размерах четверти глобального ВВП — начала исчезать ликвидность. Разница между ценами спроса и предложения 30-летних облигаций достигала максимума со времен паники, отмечавшейся в марте 2020 года, отмечает Bloomberg.
Ускорение инфляции в США в мире породило страх, что центробанки, включая ФРС, будут вынуждены пойти на ужесточение политики. Фьючерсы на ставку Федрезерва, которые в начале предполагали политику нулевых ставок на годы вперед, теперь закладывают в котировки четыре повышения до декабря 2024 года.
«Рынок облигаций с прошлой недели находится на пороховой бочке», — констатирует стратег ING Падраик Гарви. Но Пауэлл фактически проигнорировал происходящее.
Отметив, что рост доходностей облигаций«примечателен и привлекает внимание», он заявил, что увидит повод для обеспокоенности только в случае «беспорядочного» поведения рынков и «устойчивого ужесточения финансовых условий», которое бы «помешало достижению целей» ФРС.
Рынки услышали в словах Пауэлла сигнал, что американский центробанк не боится распродажи бондов и ускорения инфляции — это означает, что ставки продолжат движение вверх, поддерживая доллар, указывает аналитик CBA Джозеф Капурсо.
В пятницу индекс доллара, отслеживающий курс к 6 ключевым валютам, обновил максимум с середины декабря, достигая 92,02 пункта. Курс евро к доллару спикировал на 0,9% в четверг и теряет еще 0,34% на 12.45 мск пятницы. На отметке 1,1914 доллара за евро европейская валюта коснулась «дна» за три месяца.
Укрепление доллара ударило по драгметаллам: золото теряет 11% с начала года и торгуется на минимуме почти за год — 1690 долларов за унцию. Котировки серебра рухнули на 4% в четверг и снижаются еще на 0,9% в пятницу.
Приступ слабости чувствуют валюты развивающихся стран, дешевеющие на 0,3% по индексу MSCI EM.
Фондовые торги в США завершились падением индексов, причем высокотехнологичный Nasdaq сдал весь рост, показанный с начала года. Биржи Японии закрылись обвалом Nikkei на 2%, а европейские площадки открылись в пятницу минусе на 0,5-1%.
Бездействие ФРС может привести к тому, что доходности 10-летних казначейских бумаг вырастут еще на 50 базисных пунктов и концу года коснутся 2%, прогнозируют аналитики ING и BNP Paribas.
Аналитики Mizuho отмечают, что критический уровень — это 0,75% по 5-летним бумагам. Если ставки закрепятся выше, это может спровоцировать переток капитала в американский долг и резкую коррекцию рисковых рынков — акций, корпоративных облигаций и активов EM.
«Логично предположить, это интуитивно понятно, что ставки доходности казначейских бондов должны вернуться к 1,5% или 2%, но скорость, с которой они приближаются к этому уровню, заставляет нас опасаться за остальные рынки», — отмечает Мона Махаджан, инвестстратег Allianz Global Investors LLC. — Мы предполагали, что доходности будут расти, но более плавно, тогда рынок успел бы лучше это переварить».
С начала года индекс Bloomberg Dollar Spot вырос более чем на 2%, и дальнейший рост индикатора может привести к массовому закрытию коротких позиций и вызвать эффект домино по целому ряду сделок, в том числе с золотом, считает эксперт.
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