Китайская компания EHang разработала летающую пожарную машину

До последнего времени китайская компания EHang уделяла основное внимание производству мультикоптеров, которые используются в качестве воздушных такси и для перевозки туристов. Однако, чтобы доказать универсальность своей автономной беспилотной платформы, специалисты компании разработали пожарный мультикоптер.



Пожарная версия мультикоптера EHang 216, оснащенная емкостью со 145 литрами пламегасящей пены и шестью огнетушащими бомбами, предназначается для борьбы с пожарами в высотных зданиях, находящихся в пределах 5 км от места базирования дронов.

Прибыв к месту пожара, EHang 216 с помощью камеры с оптическим зумом определяет очаг возгорания, зависает в нужном месте, включает лазерную систему наведения, которая забрасывает в охваченное пламенем помещение бомбы-огнетушители и заливает его пламегасящей пеной.



Характеристики EHang 216 пока неизвестны, поэтому стоит ориентироваться на ТТХ пассажирской версии: максимальная скорость 130 км/ч, максимальное время нахождения в воздухе – 21 минута.

В начале лета Управление гражданской авиации Китая выдало EHang разрешение на применение воздушных такси для доставки тяжелых грузов. В настоящее время EHang 216 эксплуатируется только на территории Китая, однако в планах компании продавать пожарные мультикоптеры по всему миру.