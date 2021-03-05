Как создавались самые странные, страшные и неудобные костюмы в истории кино



Сегодня, в эру компьютерной графики, костюмы и декорации в кино часто заменяются нарисованными. Однако так было не всегда, да и теперь порой, для особенно сложных масок принимают решение создавать их по старинке, вручную. Хотя современные материалы и позволяют творить чудеса, находиться в этих странных дизайнерских нарядах актерам порой бывает неудобно, а иногда съемки превращаются и в настоящие мучение.



Джабба Хатт, «Звездные войны» – «Возвращение Джедая»

Этот персонаж киносаги представляет собой огромного инопланетного… то ли слизня, то ли лягушку. Данный отрицательный персонаж очень тщательно продумывался создателями, в облике злобного инопланетянина прослеживаются черты множества земных животных, причем достаточно неприятных – от кольчатых червей до земноводных. В «Возвращении джедая» роль Джаббы «играет» кукла весом в 1 тонну, для ее создания потребовалось три месяца и полтора миллиона долларов. Для управления этим монстром привлекали четырех кукловодов, что делает Джаббу одним из крупнейших устройств, когда-либо использовавшихся в кино. Так как двигать громадину извне было невозможно, кукловоды работали, забравшись втроем внутрь «костюма».



Джабба Хатт – один из сложнейших в исполнении персонажей в истории кино

Дэвид Алан Барклай, Тоби Филпотт и Майк Эдмондс – актеры-кукольники, работавшие в «Маппетах», теперь осваивали навыки работы втроем, в условиях самого тесного сотрудничества. Один управлял правой рукой персонажа и ртом, а также читал реплики на английском, второй был левой рукой, головой и языком, а третий, самый маленький по росту, отвечал за движения хвоста куклы. Очень реалистично выполненные глаза и богатая мимика персонажа были поручены четвертому участнику, но он управлял ими с расстояния, с помощью рации. Если добавить еще актера озвучания, голосом которого Джабба говорит в фильме (причем он изъясняется только по-хаттски, и все его реплики переводились на английский субтитрами), то получается, что пять человек одновременно нужны были, чтобы оживить одного только героя. Все это было настолько сложно, что создатели куклы даже решили сделать небольшой документальный фильм под названием «Жизнь внутри Джабба Хата».



Для управления огромной куклой требовалась синхронная работа четырех человек

Униформа в фильме «Звёздный путь: Следующее поколение»



Костюмы из спандекса – красивый, но неудачный для актеров вариант

Костюмы супергероев и бодрых покорителей космоса обычно выглядят как вторая кожа – чудесно сидят на персонажах и явно придают сил счастливчикам, которые них облачаются. Однако за кадром все бывает с точностью до наоборот. Одним из самых неудачных примеров подобных геройско-дизайнерских изысков является униформа, созданная для фильма «Звёздный путь: Следующее поколение». Дело в том, что при выборе материала костюмеры думали только о результате, но не об удобстве актеров. В результате одежда, сшитая из спандекса, выглядела превосходно, но создавала массу неудобств при длительно носке. Искусственный материал совершенно не пропускал воздуха, обработать его изнутри после каждого многочасового сеанса оказалось невозможно, поэтому через некоторое время на съемочной площадке пахло вовсе не космическими далями – ведь спандекс, к тому же, отлично впитывает запахи и хранит их, сколько ни проветривай. К тому же костюмы, для лучшего облегания, шились на размер меньше, что удобства при носке явно не добавляет. Это, кстати, секрет прекрасной посадки всех геройских униформ.

Костюм «Робокопа»



На съемках фильма «Робокоп»

Этот, очень сложный в исполнении и носке костюм, стал на съемочной площадке настоящим яблоком раздора. Из-за него, впервые в истории, чуть было не сорвался проект фильма. Дело в том, что созданный вариант «робо-доспехов» очень не понравился режиссеру. Трудно сказать, почему Пол Верховен увидел самый главный реквизит только непосредственно перед съемками, когда он уже был полностью готов, но, в результате, из-за его ругани с дизайнером, съемки были задержаны, а затем все-таки возобновились, причем все с тем же костюмом. Однако дизайнер, обиженный таким отношением к его работе, в первый же день съемок просто не пришел, а он был единственным, кто умел натягивать кучу сложных элементов на актера. Съемочная группа пыталась это сделать в течение… 11 часов, после чего уже сам Питер Уэллер, игравший Робокопа, отказался участвовать в этом балагане. Директор картины, которому все это изрядно надоело, тут же уволил закапризничавшую звезду, но вынужден был взять его затем назад, так как костюм ни на кого другого не лез. Удивительно, что этот фильм все-таки вышел в прокат.

Костюм «Чужого»

Пример этого фильма наглядно показывает, что из кучи всякого хлама все-таки можно сделать «конфетку», если за дело берутся по-настоящему талантливые профессионалы. Фильм снимался в 1979 году как малобюджетный, и окупился затем в десять раз. Считается, что основой успеха проекта стал удивительный костюм злобного монстра-пришельца. Настоящей звездой ленты, хоть и оставшейся за кадром, стал швейцарский художник-дизайнер Ганс Рудольф Гигер. Именно он придумал и создал образ жуткого ксеноморфа. Его работы при первом рассмотрении даже не приняли – настолько они показались отвратительными, однако режиссер Ридли Скотт настоял на том, что он снимает ужасы, поэтому надо пугать зрителя как следует. В результате Гигер взялся за изготовление костюма. Съемочная группа сторонилась художника. Передняя часть головы костюма Чужого была вылита по форме настоящего человеческого черепа. Когда у Гигера спросили, где он взял «прототип», он ответил: «Не спрашивайте меня об этом». Вся группа была уверена, что художник прячет у себя в подвале трупы, но слухи эти, конечно, не подтвердились.



Человеческий череп и презервативы – тайна костюма «Чужого»

Помимо латекса в костюм монстра включили всякую всячину: трубки от старого Rolls-Royce, позвоночники змей, множество презервативов для жил на лице и т.п. Самым сложным элементом Чужого стала его голова. Для съемок крупным планом создали конструкцию, состоявшую из 900 подвижных элементов. При всем этом, ни один актер не подходил для превращения в инопланетянина – фигура пришельца должна была отличаться от человеческой. Решение пришло случайно. В баре неподалеку режиссер увидел огромного и очень худого нигерийца (рост его составлял 2 метра 20 см). Боладжи Бадеджо утвердили без проб, так как второго такого «Чужого» было точно не найти.

Костюм «Мистик»

Удивительный персонаж, способный превращаться в кого угодно, стал настоящим украшением киносаги «Люди Икс». Однако воплотить в кино нарисованная чешуйчато-синюю девушку из комиксов оказалось задачей нелегкой. Когда фотомодели Ребекке Ромейн предложили роль мутантки, она и не ожидала, с чем ей придется столкнуться. Девушку предупредили, что грим будет сложным, но она не была готова к тому, что «переодевание» будет длиться по 8 часов! Около 110 силиконовых чешуек, каждая из которых приклеивалась к телу, три слоя синей краски, а после — пять слоев других оттенков – кожа не выдерживала нагрузки и постоянно была покрыта язвами. Кроме того, самого необычного персонажа тщательно охраняли от внимания прессы, поэтому в перерывах между съемками актриса вынуждена была сидеть запертой в комнате без окон.



Костюм Мистик – еще один пример того, что синтетические материалы не очень удобны при носке

Дженнифер Лоуренс, которая исполняла эту же роль в следующих сериях, повезло намного больше. Сложный бодиарт заменили костюмом, и раскрашивали только лицо. Зато оправлять естественные человеческие потребности актрисе приходилось во время съемок, прямо в обтягивающем трико, ведь снимать костюм было очень сложно. Для этого дизайнеры предусмотрели специальные отверстия… но в процессе эксплуатации выяснилось, что не все так просто, поэтому, по свидетельству очевидцев, к концу съемок костюм также издавал не слишком приятный запах. Однако актеры – народ крепкий, ради искусства они готовы на многие жертвы, тем более, что современный кинематограф готов щедро оплачивать подобные неудобства.