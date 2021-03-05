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Госдепартамент присудил белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой награду за гражданское мужество 75 лет назад Черчилль выступил в Фултоне с речью о «железном занавесе» » Amazon и сценарист «Джона Уика» работают над игровым фильмом по манге «Хеллсинг» Дерек Колстад, работавший над сюжетами всех частей «Джона Уика», также выступает продюсером с Брайаном Кэвэна-Джонсом («Апгрейд»), Фредом Бергером («Ла-Ла Ленд»), Рубеном Либером («Абсолютное зло»), Джейсоном Ластом («Кролик Питер») и Майком Каллаганом. Манга «Хеллсинг» за авторством Коты Хирано рассказывает об одноимённой организации, сражающейся со сверхъестественными силами в Англии. Выпуск серии начался в 1997 году и закончился в 2008-м. В начале 2000-х по манге выходило аниме, но Хирано над его сюжетом не работал, из-за чего в сериале возникли расхождения с оригиналом. По словам авторов будущего фильма, они сошлись на любви к произведениям про вампиров и посчитали «Хеллсинг» отличной основной. Подробности их адаптации, включая сюжетную завязку, пока неизвестны. Примерных сроков по выпуску картины пока тоже нет.