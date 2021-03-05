75 лет назад Черчилль выступил в Фултоне с речью о «железном занавесе»

75 лет назад — 5 марта 1946 года — бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступил в Вестминстерском колледже в Фултоне, штат Миссури, с речью, в которой подверг резкой критике действия Советского Союза в Центральной и Восточной Европе и призвал к углублению союза между США и Великобританией.

В речи впервые прозвучало ставшее впоследствии знаменитым словосочетание «железный занавес» — для обозначения границы сферы советского влияния в Европе. В СССР эту речь впоследствии называли сигналом к началу Холодной войны — противостояния Запада и Советского союза.

Черчилль, который возглавлял Британию во время Второй мировой войны, выступал в Фултоне как частное лицо, в то время он не занимал никаких государственных постов. Однако в поездке его сопровождал президент США Гарри Трумэн, уроженец Фултона.

В своём выступлении Черчилль констатировал, что среди Объединённых наций, всего год назад одержавших победу во Второй мировой войне, нет единства, главным образом потому, что не все союзники разделяют одни и те же ценности. Черчилль сказал, что с большим уважением относится к России (говоря о ней, он имел в виду СССР) и согласен с тем, чтобы она «с полным правом заняла место среди ведущих наций мира», однако обратил внимание на расширяющуюся советскую экспансию в Европе.

«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент, был опущен «железный занавес»» — заявил Черчилль, отметив, что такие страны, как Польша, Чехословакия, Югославия, а также часть Австрии и Германии оказались под советским контролем. В странах же Западной Европы, по словам бывшего британского премьера, были созданы коммунистические «пятые колонны», угрожающие демократии. Новую войну, по мнению Черчилля, могла бы предотвратить военная мощь британо-американского союза: как сказал бывший премьер, русские «ничем не восхищаются больше, чем силой, и ничего не уважают меньше, чем слабость».

Советская печать и лично Иосиф Сталин негативно оценили речь Черчилля, обвинив его в разжигании новой войны и сравнив с Гитлером.

Выражение «железный занавес» с необходимыми уточнениями (в частности, Вена после деоккупации Австрии оказалась к западу от него, вне советского блока) употреблялось на протяжении всего периода Холодной войны для обозначения границы между государствами Запада и советского блока в Европе и — шире — как синоним закрытости Советского союза и его сателлитов, их оторванности от остального мира.

https://www.svoboda.org/a/31134899.html