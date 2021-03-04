Звезда «Ривердейла» Коул Спроус встречается с канадской моделью Ари Фурнье

В августе прошлого года 28-летний актер Коул Спроус официально подтвердил, что еще в марте расстался со своей коллегой по «Ривердейлу», 24-летней Лили Рейнхарт, с которой он встречался около трех лет.

Но, похоже, сердце Коула снова несвободно. В издании Page Six были опубликованы снимки папарацци, на которых Коул запечатлен в компании 22-летней канадской модели Ари Фурнье. Пара гуляла по улицам Ванкувера, держась за руки, а после Коул и Ари вместе сходили на бранч.

Ари Фурнье

Коул Спроус

Про новую девушку актера пока известно не так много: она живет в Монреале, сотрудничает с несколькими модельными агентствами, в том числе Elite, и довольно активно ведет свой инстаграм, где на нее подписано почти 80 тысяч пользователей. Надо полагать, после новостей о романе с актером подписчиков у Ари может прибавиться, но удовлетворить свое любопытство публике пока вряд ли удастся.

Ни Ари, ни Коул пока никак не прокомментировали публикацию в прессе, да и общих фотографий в блогах каждого не наблюдается.

Напомним, что до Ари у Спроуса был мимолетный роман с другой моделью — Рейной Силвой. В октябре прошлого года папарацци также подловили пару на улицах Ванкувера, но продолжения эти отношения, очевидно, не получили.

Коул Спроус и Лили Рейнхарт

О причинах расставания Коул и Лили не говорили публично, но ходили слухи о неверности Спроуса. Актер пожелал своей бывшей возлюбленной счастья и назвал их отношения невероятным опытом. Сама Лили позднее призналась, что очень тяжело пережила расставание с Коулом.