В США объявили о создании мощного водородного топливного элемента для авиации

Калифорнийский стартап HyPoint объявил о разработке водородного топливного элемента, мощность которого втрое выше выпускаемых сегодня таких элементов. Как пишет Flightglobal, начать серийный выпуск новых элементов для коммерческой авиации планируется не позднее 2023 года. В первую очередь новые топливные элементы будут предлагаться для среднемагистральных пассажирских электрических самолетов.

Современные водородные топливные элементы требуют хороших систем охлаждения, поскольку по мере их нагрева снижается выдаваемая ими мощность. Кроме того, такие элементы не способны обеспечить высокую пиковую мощность, необходимую на взлетных режимах самолетов. По этой причине избыточную нагрузку в таких летательных аппаратах должны принимать на себя аккумуляторные батареи.

По заявлению HyPoint, их водородный топливный элемент имеет пиковую мощность 2 киловатта на килограмм. Этот показатель втрое выше среднего показателя выпускаемых сегодня серийно топливных элементов. При этом энергетическая плотность элемента составляет 1,5 киловатта в час на килограмм. Элемент способен эффективно работать при более высоких температурах, чем традиционные топливные элементы.

Технические подробности о новом элементе не раскрываются. По заявлению HyPoint, в нем используется система подачи сжатого воздуха, которая решает одновременно две задачи: охлаждения топливного элемента и нагнетания водорода в рабочую зону. Летные испытания прототипа топливного элемента планируется начать в 2022 году, а в 2023 году, по заявлению разработчиков, первый серийный такой элемент будет установлен на 19-местный электрический самолет.

К 2030 году разработчики планируют доработать топливный элемент таким образом, чтобы его можно было использовать на электрическом самолете, рассчитанном на 100 пассажиров.