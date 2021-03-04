В РФ введут новый налог против иностранных ИТ-компаний

Решение о введении в России нового налога на деятельность глобальных ИТ-компаний может быть принято до середины текущего года. Возможность появления такого налога обсуждалась на совещании представителей ИТ-отрасли с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко на прошлой неделе, пишет в четверг газета «Ведомости» со ссылкой на его участников.

Участниками встречи, состоявшейся в рамках обсуждения новых мер поддержки и развития отечественной ИТ-отрасли, стали представители Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, «1С», венчурного фонда Almaz Capital Partners, Альфа-банка, РЖД, Mail.ru Group, «Яндекса», а также отраслевых ассоциаций.

Новая мера под кодовым названием «Цифровой налог» входит во второй пакет мер поддержки российской ИТ-индустрии. Она подразумевает взимание дополнительной платы с глобальных компаний, которые пользуются данными граждан РФ и получают доходы от рекламы на территории страны. В пример приводится анализ поведения пользователей в сети для запуска контекстной рекламы, рассказали собеседники издания.

Собранные средства будут направляться на поддержку российской ИТ-отрасли. Принять решение по предлагаемой мере планируется до середины этого года.