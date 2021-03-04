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В РФ из-за госрегулрования пропала курятина и яйца

В РФ из-за госрегулрования пропала курятина и яйца — эксперты считают, что основная причина в монополизации рынка, а сейчас и в постепенном госрегулировании «совкового образца». И если продукция снова и появится на рынке, то по явно завышенным ценам и не везде.
В правительстве РФ другое мнение — там закрывают галаза на дефицит и говорят, что «все замечательно», а тем временем в российской провинции люди начинают голодать.

Птицеводческая отрасль в России динамично развивается, ежегодно демонстрируя рост производства мяса и яиц, но в настоящее время на российском рынке «наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения».С таким заявлением выступил Минсельхоз РФ, комментируя ситуацию с ценами на яйца и курятину, ставшие одним из главных драйверов ускорения инфляции в январе и феврале.

Согласно Росстату, с начала года «куры охлажденные   и мороженые» подорожали на 8,1%, яйца — на 3,3%, а общая инфляция достигла 5,6%, обновив рекорд с конца 2016 года.

Происходящее на рынке обусловлено с одной стороны увеличением объемов потребления мяса птицы и яиц как наиболее доступных источников животного белка, с другой стороны — некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизодической ситуации, поясняет ситуацию Минсельхоз.

Дополнительным фактором для повышения цен выступают вспышки птичьего гриппа, которые в настоящее время наблюдаются и в странах Европейского союза, являющихся основными поставщиками инкубационного яйца для российских бройлерных птицефабрик. «Эта ситуация повлияла на поставки импортных инкубационных яиц на российский рынок и привела к необходимости скорректировать географию поставок. С учетом сложившейся ситуации, импорт инкубационного яйца был перераспределен на другие страны. При этом внутренние потребности обеспечиваются на 80% за счет собственного производства, и 20% — за счет импорта», — рассказали в министерстве.

4 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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