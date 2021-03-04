В РФ из-за госрегулрования пропала курятина и яйца

В РФ из-за госрегулрования пропала курятина и яйца — эксперты считают, что основная причина в монополизации рынка, а сейчас и в постепенном госрегулировании «совкового образца». И если продукция снова и появится на рынке, то по явно завышенным ценам и не везде.

В правительстве РФ другое мнение — там закрывают галаза на дефицит и говорят, что «все замечательно», а тем временем в российской провинции люди начинают голодать.