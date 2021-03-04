Украина отказала США в экстрадиции американца, который воевал на Донбассе в составе «Правого сектора»

Апелляционный суд Киева отменил решение об экстрадиции в США Крейга Лэнга, бывшего добровольца «Правого сектора», который воевал на Донбассе на стороне украинских военных против российско-оккупационных сил

Об этом пишет The New York Times .

Адвокат американца Дмитрий Моргун сообщил , что 2 марта было опубликовано решение апелляционной инстанции, отменил решение об экстрадиции Ленга в США по экстрадиционному запросу.

Американское издание пишет, что Лэнг ветеран армии и уроженец северной Каролины был обвинен в США в двойном убийстве.

История Лэнга привлекла внимание прессы и общественности участием иностранца в военных действиях на Донбассе.

В частности, звучали мнения о том, что не стоит американцу воевать в иностранных вооруженных формированиях и еще и националистических и принимать участие в горячих конфликтах.

В то же время, в NYT отмечают, что в Украине националистические группы, такие как «Правый сектор», воюющие на стороне власти против сепаратистов, которых поддерживает Россия, поэтому любое предположение, что эти организации «экстремистские» может сыграть на руку пропагандистам Кремля.

Отмечается, что сторонники РФ пытаются заклеймить войну в Украине как борьбу русскоязычных с «неофашистской» властью Киева.

Однако, на ультраправые партии в Украине «приходится крошечная доля голосов избирателей», пишет издание.

Таким образом, апелляционный суд Киева согласился с доводами адвоката Лэнга о том, что американец, несмотря на обвинения в убийстве, столкнулся с судебным преследованием в Штатах за его военную службу в Украине.

Суд в Украине решил, что Лэнг имеет право просить об убежище в Украине.

По словам адвоката, несмотря на решение суда, Лэнга все равно могут депортировать в США, если его ходатайство об убежище отклонят.