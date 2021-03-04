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Специалисты рассказали, какой алкогольный напиток замедляет старение

Входящие в состав красного вина соединения активируют антивозрастные белки, называемые сиртуинами. Компонент напитка ресвератрол имитирует эстроген для замедления старения.


Учёные Университетского колледжа Лондона в журнале Scientific Reports опубликовали результаты нового исследования, проводимого с целью разработать медицинские препараты, увеличивающие продолжительность жизни человека. Эксперты десятилетиями интересовались сиртуинами, участвующими в репарации ДНК и метаболической регуляции, сообщает учёный Генри Байеле. Неоднократно исследования на животных доказывали, что названные белки замедляют старение и снижают риск развития возрастных болезней. Однако до настоящего времени не удавалось понять механизм работы сиртуинов в клетках организма. В ходе исследования изучили соединения, активирующие эти белки, в том числе ресвератрол и изофлавоны. Эксперты применили анализ преобразования чувствительной к эстрогену наследственной информации в клетках печени благодаря обработке разными соединениями.

В итоге выяснилось, что ресвератрол благоприятствует передаче сигналов сиртуина через рецепторы, имитируя эстрадиол. Последний входит в состав эстрогена. Учёные поняли, что в умеренных количествах ресвератрол замедляет старение, понижает уровень сахара в крови, обладает противоопухолевым и противовоспалительными свойствами. При злоупотреблении появляется отрицательный эффект. Ресвератрол является компонентом красного вина. Он улучшает работоспособность мозга, состояние печени, скелетных мышц и костей. Таким образом, учёные уверяют, употребление одного бокала красного вина в сутки полезно для самочувствия человека.

4 марта, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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