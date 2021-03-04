Помоги Сайту бесплатно! Подпишись на нас в - Google-news
«  
  »

Samsung поставила рекорд передачи данных

В компании Samsung Electronics сообщили о рекорде скорости, который был поставлен в сети 5G. Речь идет о более чем 5,2 Гбит/с.

Как рассказали представители компании, такой скорости удалось достичь благодаря сдвоенной работе оборудования базовых станций 5G и 4G — EN-DC. Компания заставила работать вместе протоколы и спектры обоих стандартов для обслуживания одного абонента.

Демонстрацию работы технологии EN-DC компания провела в своей лаборатории в Корее. В качестве стенда использовалось штатное оборудование Samsung в виде радиомодулей 4G, радиостанции 5G (Compact Macro) и общего ядра 4G/5G, а приёмным устройством служил смартфон Samsung Galaxy S20+.

В частности, корейские инженеры использовали частоту 800 МГц 5G, плюс 40 МГц для 4G.

Для того, чтобы обеспечить максимальное качество скорости при обслуживании абонента, в Samsung призывают использовать все имеющиеся у операторов ресурсы.

Новая технология EN-DC (E-UTRAN New Radio Dual Connectivity) открывает путь к эксплуатации оборудования 4G (LTE) на благо владельцев устройств с поддержкой 5G. Это увеличивает покрытие и скорость передачи данных.

4 марта, 2021 | Tags: | Category: Мир, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  