Samsung поставила рекорд передачи данных

Как рассказали представители компании, такой скорости удалось достичь благодаря сдвоенной работе оборудования базовых станций 5G и 4G — EN-DC. Компания заставила работать вместе протоколы и спектры обоих стандартов для обслуживания одного абонента.

Демонстрацию работы технологии EN-DC компания провела в своей лаборатории в Корее. В качестве стенда использовалось штатное оборудование Samsung в виде радиомодулей 4G, радиостанции 5G (Compact Macro) и общего ядра 4G/5G, а приёмным устройством служил смартфон Samsung Galaxy S20+.

В частности, корейские инженеры использовали частоту 800 МГц 5G, плюс 40 МГц для 4G.

Для того, чтобы обеспечить максимальное качество скорости при обслуживании абонента, в Samsung призывают использовать все имеющиеся у операторов ресурсы.

Новая технология EN-DC (E-UTRAN New Radio Dual Connectivity) открывает путь к эксплуатации оборудования 4G (LTE) на благо владельцев устройств с поддержкой 5G. Это увеличивает покрытие и скорость передачи данных.