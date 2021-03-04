Путин приказал силовым структурам «зачистить российский интернет»

Интернет используется для продвижения «совершенно неприемлемого контента» и вовлечения несовершеннолетних в противозаконные акции, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии МВД в среду.Министерству внутренних дел совместно с коллегами из других ведомств необходимо вести мониторинг интернет-пространства и «активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия», сказал президент.

«С 1 февраля вступил в силу закон, в соответствии с которым владельцы, провайдеры соцсетей, других интернет-площадок обязаны сами выявлять и блокировать запрещённый законом контент. За невыполнение названных требований установлены серьёзные штрафы», — напомнил Путин.

Правоохраительным органам, по его словам, «важно обеспечить действенную правоприменительную практику» и четко разделять свободный обмен информацией и распространение разрушительных для общества материалов.

«Самое серьёзное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом», — продолжил Путин. «Провакторов, которые сами убегают, прячутся, а людей толкают на путь правонарушений», по словам президента, нужно «жестко привлекать к ответственности», одновременно пресекая пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия.

«Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет», — посетовал Путин.

«Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических «хорьковых» целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети», — сказал он, добавив, что работа полиции не должна создавать «дополнительных угроз для их жизни и здоровья».