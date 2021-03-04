Прототип космического корабля Starship Илона Маска успешно сел, но вскоре взорвался

Пилотируемый космический корабль Starship, разработанный компанией предпринимателя Илона Маска SpaceX и предназначенный для миссии на Луну и Марс, благополучно приземлился после испытательного суборбитального полета и вскоре взорвался. Об этом в четверг, 4 марта, сообщила компания-разработчик в Twitter.

Как пишет ИА «Росбалт», запуск прототипа производился на полигоне компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Во время полета корабль достиг высоты 10 километров, затем отключил двигатели, выполнил аэродинамическое торможение, снова запустил двигатели для вертикального положения и благополучно сел на стартовую площадку. Полет Starship занял около шести с половиной минут.

Но после приземления корабль через несколько минут начал гореть и взорвался.