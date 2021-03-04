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Производитель американских вертолетов отрицает, что предоставлял лицензию на сборку «ирокезов» в Украине

Компания-производитель Bell Textron заявила, что Украина не заключала никаких соглашений о производстве «ирокезов»

Об этом компания Bell Textron сообщила польскому изданию ZBIAM, передает » милитаристский портал «.

В Bell Textron отметили, что готовы поддержать усилия Украины по модернизации авиапарка вертолетов.

В компании отметили, что сотрудничество должно базироваться на процедурах правительства Соединенных Штатов, то есть речь идет о процедуре Foreign Military Sale (FMS), направив официальное письмо-запрос.

Bell Textron предлагает экспортным клиентам последнюю версию вертолета UH-1 Iroquois — UH-1Y Venom с помощью процедуры FMS. В 2020 году Чехия стала первым покупателем, который заказал восемь единиц этой модели.

Отметим, Польша также планирует заменить авиапарк из 32 Ми-2 на «Ирокезы».

  • Напомним, 26 февраля в Одессе глава Укроборонпрома Юрий Гусев заявил , что к 30-й годовщине Независимости в Украине соберут первый прототип «Ирокеза».
4 марта, 2021 | Category: Новости, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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