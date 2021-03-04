К годовщине — История создания кинофильма «Пятый элемент»

«Пятый элемент» — французский англоязычный фантастический боевик 1997 года, снятый Люком Бессоном.

Сценарий к «Пятому элементу» Люк Бессон начал писать ещё в 16 лет, а на момент выхода фильма ему было 38.

В 1991 году у Бессона было 400 страниц сценария, и кинокомпания Gaumont заинтересовалась проектом. Бессон нанял художников, с которыми вместе придумывал, как будет выглядеть Нью-Йорк будущего. Художником по костюмам пригласили Жан-Поля Готье. Подготовительная работа заняла около года, затем Бессон обратился к Мэлу Гибсону и Брюсу Уиллису с предложением главной роли. Гибсон сразу отказался от роли, а Уиллис заинтересовался, но отнёсся с осторожностью к проекту.

Первоначально Люк планировал снять три фильма, но в конечном итоге сценарии для трёх фильмов были сжаты в один.

Жан-Поль Готье лично проверил костюмы пятисот статистов, которых задействовали в одной из сцен.

Люк Бессон сделал героя таксистом, потому что его отец подрабатывал на второй работе в качестве таксиста. Отец устроился на вторую работу для того, чтобы сын мог ходить в художественную школу. В качестве дани уважения к своему отцу у Бессона практически в каждом фильме есть персонаж-таксист.

Бессон искал спонсоров, которые бы смогли вложить в картину 100 млн. долларов — огромные деньги для французского кино. В 1992 году производство было остановлено.

Бессон даже во время съёмок «Леона» 1994 года упорно продолжал работать над сценарием «Пятого элемента», сокращая сценарий и пытаясь уменьшить бюджет до 90 млн. долларов. В итоге Columbia Pictures согласилась профинансировать проект, и Бессон решил не брать известного актёра на главную роль, чтобы сократить затраты.

Но неожиданно он пересекся у одного из продюсеров с Брюсом Уиллисом, который спросил, как поживает проект и нужен ли ещё актер на главную роль, на что Люк Бессон ответил, что на гонорар Уиллису не хватает денег. На это Брюс сказал, что если понравится сценарий, то они сработаются. В общем, так и получилось.

Гари Олдмана сразу пригласили на роль злодея Зорга, так как Бессон считал его одним из лучших актеров современности.

О работе с Олдманом режиссёр Люк Бессон, снявший его в «Леоне» и «Пятом элементе» отзывался так: Гари, я думаю, один из пяти лучших актёров в мире. Это невероятный актёр. Я был на съёмочной площадке, а он был в костюме Зорга, и мы говорили о шекспировской классике — «Гамлете». Он сказал: «Да, я играл Гамлета десять лет назад в Лондоне». Я спросил: «Но как ты можешь упомнить все три часа Гамлета?». Он сказал, что это не так уж трудно. Я говорю: «Но десять лет спустя ты помнишь хоть несколько строк?». Он отвечает: «Я помню всё». Я ему: «В каком смысле? Значит, если я скажу: „Акт 2. Сцена 3…“», и тут он просто начал читать Шекспира. В костюме Зорга посреди космического корабля.

Кевин Костнер рассматривался на роль генерала Манро.

Язык, на котором разговаривает Лилу, Люк Бессон придумал сам. В нем около 400 слов. Мила Йовович в перерывах от съёмок совершенствовала этот язык, разговаривая с режиссёром и приводя в восторг всю съёмочную бригаду. Выучить новый язык Миле Йовович было не очень сложно, поскольку на момент съёмок она свободно разговаривала на четырёх языках.

Когда начались съёмки, гримёры решили покрасить волосы Милы Йовович из натурального цвета в фирменный оранжевый. Однако из-за того, что её волосы приходилось регулярно перекрашивать, чтобы сохранить яркий цвет, волосы Милы быстро повредились и стали ломкими. В конечном счёте специально для Милы Йовович был создан парик оранжевого цвета, который актриса носила до момента окончания съёмок.

Часть арии Плавалагуны спета не человеческим голосом, а создана на компьютере (вот этот момент в финале). Считалось, что человек не может исполнить эту партию, но вот пример, доказывающий обратное:

Кстати, Бессон был женат на актрисе Майвенн Ле Беско, сыгравшую Диву Плавалагуну, но во время съёмок расстался с супругой ради Милы Йовович.

Милу Йовович на роль Лилу Люк Бессон выбрал из 300 кандидаток, с которыми встречался лично. Её взяли на роль не с первого раза, т.к. на кастинг она пришла вся залитая косметикой и произвела плохое впечатление. Но следующим утром они встретились в отеле (жили в одном), Люк увидел её заспанную — и отдал роль ей.

Режиссёр очень хотел снять фильм во Франции, но не смог найти подходящих условий, поэтому отправился в Англию на киностудию Pinewood. Сцену с оперой снимали в Королевском оперном театре. А египетские эпизоды были сняты в Мавритании.

Взрыв в главном зале Флостона был самым большим из когда-либо снятых взрывов в помещении. Возникший пожар почти вышел из-под контроля. На тушение ушло двадцать пять минут.

Интересно, что Бессон требовал, чтобы съёмки эпизодов проходили в светлое время, потому что он терпеть не мог научно-фантастические фильмы, в которых действие происходит в тёмных коридорах космических кораблей, на слабоосвещённых планетах.

«Пятый элемент» стал самым дорогим французским фильмом всех времён и на тот момент был самым кассовым французским фильмом, собрав в прокате по миру 263 млн. долларов. В 2011 году его обогнала драма «1+1», собрав 426 млн. долларов.