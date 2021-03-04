Голливудская актриса Хэлли Берри в очередной раз раскрыла секрет своей фигуры

Голливудская актриса Хэлли Берри поделилась секретом своей стройной фигуры и запустила приложение для занятий спортом. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, 54-летней знаменитости удается держать себя в форме благодаря регулярной физической активности. Звезда запустила серию авторских тренировок в бесплатном фитнес-приложении FitOn.

«Это даст вам возможность попробовать нашу программу, направленную на занятия спортом в домашних условиях. Многие упражнения вдохновлены боевыми искусствами и требуют выносливости. Они заставят ваше сердце биться быстрее!» — заявила она.

По словам Питера Ли Томаса (Peter Lee Thomas), тренера Хэлли, актриса активно увлеклась спортом в 2020 году. В то время ей нужно было прийти в форму для главной роли в фильме «В синяках». «Теперь тренировки — это ее жизнь. Она не чувствует себя самой собой, когда не занимается. Она понимает, что это полезно, и оказывает благотворное влияние на ее гормоны, улучшает качество сна и жизни в целом», — объяснил он.