ВОЗ: Победить коронавирус в этом году нереально

Победить коронавирус до конца текущего года нереально. Такого мнения придерживаются во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает во вторник финская общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, при этом эпидемиологическая ситуация в мире, вероятно, станет более управляемой. Однако это зависит от того, насколько эффективно удастся снизить потребность в госпитализации инфицированных и уровень смертности.

Как отмечает Райан, глобальные показатели заражаемости снова начали расти после нескольких недель спада.

«Сейчас приоритет ВОЗ — свести распространение коронавируса к минимуму, чтобы уменьшить заболеваемость людей и предотвратить появление новых штаммов вируса», — говорится в сообщении.