В США планируют построить космический отель

Американская компания Orbital Assembly Corporation планирует в 2025 году начать строительства первого орбитального отеля с искусственной гравитацией Voyadjer, сообщает Space.com.

Отмечается, что концепцию станции Voyager озвучил бывший нацистский ученый, «отец американской космонавтики», бежавший в США из разгромленной фашистской Германии, Вернер фон Браун.

Концепция предполагает, что 200-метровое колесо будет вращаться, создавая искусственную гравитацию для пассажиров.

Станция сможет разместить до 400 человек, для которых будут оборудованы бары, рестораны, кинотеатр, смотровые залы, концертная площадка, тренажерные залы, библиотека, спа-салоны. Гости будут жить в 24-х модулях, размерами 20 на 12 метров с туалетами и душами.

Компания планирует построить прототип кольца диаметром 61 метр вблизи Марса, гравитация которого составляет около 40% гравитации Земли. Монтировать конструкцию будет робот STAR. Предварительно сборку протестируют на Земле в Калифорнии.