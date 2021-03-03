Более 10 ракет выпустили по базе с военными США в Ираке

На западе Ирака военный объект подвергся ракетному обстрелу. Предположительно, операцию провели проиранские боевики-шииты.

База «Айн аль-Асад» в провинции Анбар является местом дислокации американских военнослужащих. После того, как Штаты в начале 2020 года ликвидировали под Багдадом генерала Касема Сулеймани, командовавшего подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ее уже атаковали из Ирана.

Подробности нынешнего обстрела приводит новостное агентство INA. По его данным, в сторону базы с расстояния 8 км было направлено 13 ракет. Поразили ли они свою цель и были ли жертвы, журналисты не уточняют.