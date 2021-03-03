Байден готов заставить Украину сделать реформы

Администрация президента США Джо Байдена готова подталкивать Украину к реформам, иногда даже в жесткой форме с добрыми намерениями

Об этом рассказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, передает Укринформ .

«Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже иногда в жесткой форме с добрыми намерениями — для реализации ключевых шагов, которые будут политически тяжелыми, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал», — заявил дипломат.

Он добавил, что и в Украине, и на Западе существуют определенные беспокойства, в частности замедление украинских реформ.

Экс-посол отметил, что подталкивание реформ в любом случае полезно для Украины, даже если не все будут приветствовать давление со стороны Америки.

«Украине нужно воспользоваться возможностями, которые она имеет сейчас, для консолидации реформ и введения реальных решительных мер для сдерживания коррупции», — заявил Пайфер.