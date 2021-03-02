Женщины чаще теряют работу из-за пандемии, чем мужчины

Согласно последнему ежегодному Индексу работающих женщин PricewaterhouseCoopers (PwC), они чаще, чем мужчины, теряли работу в 17 из 24 богатых стран, где в прошлом году вырос уровень безработицы.

В отчете PwC говорится, что рабочие места в секторах, где преобладают женщины, таких как маркетинг и коммуникации, будут с большей вероятностью потеряны, чем должности в финансах, которые занимают мужчины.

Между тем, женщины тратят в среднем на 7,7 часов в неделю больше, чем мужчины, на неоплачиваемую работу по уходу за детьми – «вторую смену», которая почти эквивалентна работе с полной занятостью и может привести к тому, что некоторые женщины решат уволиться.

«Хотя количество рабочих мест вернется к прежнему уровню, когда экономика восстановится, не факт, что это будут те же рабочие места», – сказала Ларис Стилоу, старший экономист PwC.

«Если не будут приняты меры, направленные непосредственно на устранение неравного бремени ухода за детьми и на то, чтобы позволить большему количеству женщин трудоустроиться в развивающихся секторах экономики, женщины вернутся к меньшему количеству рабочих часов в неделю, менее квалифицированным и менее оплачиваемым рабочим местам».

В отчете, в котором исследовались 33 страны, входящие в клуб богатых стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), говорится, что прогресс в достижении гендерного равенства в сфере труда не начнется до 2022 года.

Темп прогресса необходимо удвоить, если богатые страны планируют восполнить потери к 2030 году, говорится в докладе. В нем также звучит призыв к правительствам и бизнесу улучшить доступ для женщин к таким развивающимся секторам экономики, как искусственный интеллект и возобновляемые источники энергии.

Лора Хинтон, менеджер по персоналу PwC, отметила, что «первостепенное значение имеет решение проблемы гендерного разрыва в оплате труда, а также разработка конкретных планов действий на фоне того, как предприятия сосредотачиваются на улучшении своего положения».