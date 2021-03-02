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Вертолет с российскими наемниками разбился в ЦАР

Вертолет с российскими наемниками разбился в Центральноафриканской республике (ЦАР), сообщило во вторник местное издание Сorbeau News.

Инцидент произошел в городе Бозум на северо-западе ЦАР в субботу, 27 февраля, но известно о нем стало только сейчас.

По данным издания, вертолет потерпел крушение в самом центре города, недалеко от стадиона и центрального рынка.

 

Ранее СМИ сообщили, что число погибших наемников российской частной военной компании «Вагнер» в Центральноафриканской республике с конца 2020 года может достигать десятков человек.

2 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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