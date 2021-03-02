В Минске задержали главу оппозиционной партии

В Минске задержан глава Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Козлов — доверенное лицо бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Он был вызван в РУВД для составления протокола, потом его доставили в изолятор временного содержания на Окрестина.

Новый суд назначен на 3 марта.

Как уточняется, на Козлова составлен уже третий протокол по «делу Координационного совета». 18 февраля суд назначил ему 15 суток ареста за отказ давать подписку о неразглашении, но тогда политика не задержали. Козлова должны были судить по той же статье 26 февраля, но суд перенесли на неопределенный срок.

Напомним, в Белоруссии с августа прошлого года не стихают протесты из-за итогов президентских выборов, на которых Лукашенко получил 80%, а его главная противница Светлана Тихановская — всего 10%. Избиратели заявляют, что победа Лукашенко была достигнута благодаря фальсификациям. С 9 по 12 августа протестующих жестко разгонял ОМОН. Силовики набрасывались и на случайных прохожих, велосипедистов, автомобилистов, людей задерживали и жестоко избивали в изоляторах. Позднее жители белорусских городов стали выходить на протестные акции не только против Лукашенко, но и против произвола, жестокости силовиков. Митинги не прекращались до конца 2020 года.

Недавно Тихановская заявила, что «белорусские демонстранты потеряли улицы», и пока у оппозиции «нет возможности бороться с насилием режима». «Кажется, что мы проиграли», — добавила Тихановская и предложила отложить протесты до весны.