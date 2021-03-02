В Германии начинается 71-й «Берлинале» — один из самых известных в мире кинофестивалей.

Из-за пандемии коронавируса этом году не будет ни красных дорожек, ни массовых показов. Программа рассчитана на пять дней и будет проходить онлайн. Победителей выберут сразу. Впрочем, торжественную церемонию награждения планируют в июне. Тогда, надеются организаторы, уже станут возможными массовые мероприятия. Также летом ожидаются и публичные кинопоказы под открытым небом.

В программе «Берлинале» есть и украинская лента «Стоп-Земля» режиссера Екатерины Горностай. Это ее полнометражный дебют — история о первом чувственный опыт подростков. Фильм покажут в категории «Generation».

Как сообщалось, Берлинский международный кинофестиваль из-за коронавируса пройдет в два этапа — весной и летом следующего года. Стоит отметить, что в этом году из-за пандемии много культурных мероприятий по всему миру были отменены, перенесены или проведены онлайн.