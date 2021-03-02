В Египте раскопали кладбище домашних животных возрастом около двух тысяч лет

Польские археологи нашли одно из старейших кладбищ домашних животных, которое датируется примерно I веком нашей эры в Египте. Ученые раскопали там останки почти 600 похороненных с почестями животных, указывающие на прижизненный уход за животными и эмоциональную связь с хозяевами. Исследование опубликовано в журнале World Archaeology .

2011 группа археологов нашла в Египте близ городка Беренис необычное место захоронения, датированное I-II веком нашей эры, когда территория находилась под властью Римской Империи. В течение последующих исследований ученые обнаружили 585 захоронений животных, не считая сильно разрушены остатки, но особенность места не только в этом. Хотя исследователи и раньше описывали кладбища животных, на этот раз они не нашли свидетельств использования в ритуальных целях.

Кладбище на 91,4 процента состояло из домашних кошек ( Felis silvestrus catus ). Остатки других животных принадлежали 32 собакам ( Canis lupus f. Domestica ), песчаной лисе ( Vulpes rueppelli ), пустынному соколу ( Falco peregrinus pelegrinoides ) и нескольким обезьянам (Cercopithecinae).

Все обезьяны умерли в юном возрасте, однако ученые не обнаружили на их останках признаков травм. Поэтому, вероятно, они погибли от болезни.

Что касается собак, то среди них были взрослые особи, даже такие, которые умерли в возрасте более десяти лет. В основном они были среднего размера тела, как шпицы, но ученые нашли остатки нескольких крупных, более 59 сантиметров в высоту, и малых — около 24 сантиметров. Часть из них страдала от заболеваний костей, заживших переломов, болезней зубов, а иногда и их отсутствия. Это означает, что они имели ограниченную возможность двигаться и питаться, поэтому их кормили люди, возможно даже, специальной, мягкой пищей.

Большинство погребенных кошек были незрелыми и имели сломанные или деформированные кости конечностей, которые не выжили без вмешательства человека. Часть котов, вероятно, упала с высоты или попала под копыта лошадей. В желудке некоторых животных нашли немало остатков пищи, в частности, небольших рыб, что указывает на хорошую кормежку.