Уилл Смит решил стать политиком

Американский актер и режиссер Уилл Смит принял участие в подкасте Pod Save America и рассказал, что задумался о политической карьере. Запись разговора с ним была опубликована на сайте Crooked Media.

Артист допустил, что в ближайшем будущем будет претендовать на какой-либо политический пост. «Я оптимистично настроен и верю, что между людьми может быть понимание и гармония. Я обязательно внесу свой вклад в это, независимо от того, продолжу ли заниматься актерством или в какой-то момент выйду на политическую арену», — пообещал Смит. При этом он не уточнил, когда именно планирует сменить деятельность.

Звезда «Людей в черном» уже не первый раз заявляет о своих политических амбициях. Пять лет назад в беседе в CBS артист говорил, что, возможно, он будет баллотироваться на пост президента США. «Если люди продолжат говорить все эти безумные вещи, которые они в последнее время говорили в новостях о стенах и мусульманах, они вынудят меня пойти в политику», — отмечал Смит.