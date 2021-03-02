У Алека и Хиларии Болдуин родился шестой ребенок

Неожиданная новость пришла вчера из-за океана. У 62-летнего Алека Болдуина и его 37-летней супруги Хиларии родился шестой общий ребенок. Радостной новостью поделилась супруга актера, опубликовавшая в инстаграме снимок с шестью детьми.

Как ребенок пары появился на свет, неизвестно. Пять месяцев назад Хилария родила сына, что далось ей нелегко: она перенесла два выкидыша за год. Так что, очевидно, шестого малыша она выносила не сама. Возможно, супруги обратились к помощи суррогатной матери.

Комментарии к новому снимку жена Алека отключила. А вот ее супруг этого делать не стал и довольно грубо ответил подписчику на вопрос, кто является матерью ребенка.

Ваша жена не была беременна. Если ребенка родила суррогатная мать или вы его усыновили, скажите это. Если он появился на свет в результате интрижки, и вы с женой решили его растить, скажите это. А если вы ничего не хотите говорить, почему вы оба не перестанете постоянно публиковать фото в погоне за кликбейтом? Просто растите сотню своих детей в частном порядке,

— написал ему пользователь сети.

Болдуин посоветовал ему не лезть не в свое дело.

Интересно, что еще в ноябре Хилария признавалась в интервью, что во время пандемии она очень устала и пока они с мужем не планируют расширять свою семью.

Я чувствую, что во времена ковида это было бы просто безумием,

— говорила она.

Для Болдуина новорожденный стал уже седьмым ребенком. У него также есть 25-летняя дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.