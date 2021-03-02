США выделили 125-миллионный пакет военной помощи Украине

В понедельник Министерство обороны США объявило о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 125 миллионов долларов.

Украина получит два современных патрульных катера Mark VI, предназначенных для прибрежных акваторий. Украине также будут переданы радары, позволяющие выявлять источники артиллерийского огня, приборы для получения и обработки спутниковых снимков и полевое медицинское оборудование.

Это первый пакет военной помощи Украине, одобренный администрацией Джо Байдена. О предоставлении Украине американских военных катеров было объявлено еще прошлым летом. Тогда Госдепартамент заявлял о том, что наличие этих кораблей поможет Украине организовать эффективное патрулирование на реках и прибрежных водах в исключительной экономической зоне страны в Азовском море. В арсенале Украины уже есть шесть подобных катеров.

Конгресс санкционировал выделение Украине дополнительной военной помощи в этом году на сумму 150 миллионов долларов. Однако Киев сможет использовать эти средства на приобретение американских вооружений и оснащений только после того, как Пентагон и Госдепартамент США придут к выводу, что страна «достигла достаточного прогресса» в проведении военной реформы. Министерство обороны США «призывает Украину расширять реформы, укрепляющие гражданский контроль над вооруженными силами, повысить открытость и отчетность в оборонной индустрии и модернизировать оборонный сектор в соответствии со стандартами и принципами НАТО».