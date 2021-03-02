Создатель «Железного неба» перезапустит «Джиперс Криперс»

Киностудия Screen Media намерена перезапустить популярную франшизу под названием «Джиперс Криперс». По сведениям издания Comic Book, речь идет о новой трилогии, не связанной с предыдущими фильмами этой серии. Постановщиком первой части назначен создатель фантастической комедии «Железное небо» Тимо Вуоренсола.

Ожидается, что лента под названием «Джиперс Криперс: Перерождение» может быть представлена зрителям уже осенью 2021 года. Действие будет происходить во время фестиваля ужасов Хоррор-Хаунд, который сбирает любителей жанра со всего мира. Среди них герой по имени Чейз и его подруга Лейн. По мере приближения события Лейн начинает испытывать необъяснимые предчувствия, ее тревожат странные видения, связанные с прошлым города и, в частности, с ужасной местной легендой.

Напомним, что первый фильм, рассказывающий о столкновении главных героев с монстром, который пробуждается каждые 23 года, и охотится на людей, был представлен зрителям в 2001 году. Он оказался очень успешен в прокате и получил ряд премий, в том числе «Сатурн». За первой частью последовали два продолжения, финальное из которых вышло в 2017 году.