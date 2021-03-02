Сериал Netflix записали на ДНК носителе

В ходе рекламной кампании приуроченной к выходу немецкого сериала Биохакеры, компания Netflix использовала оригинальный подход, записав кино с использованием необычного носителя — ДНК. Таким образом создатели фильма указывали на безграничные возможности современных революционных биотехнологий и генной инженерии, которым и посвящен новый научный триллер.



Первыми о возможности записи данных на цепочке ДНК заявили в 2016 году в компании Microsoft. При этом отмечалась высокая емкость генетического носителя и длительное время его хранения. По истечению четырех лет Netflix использует новую технологию не только для продвижения своего нового фильма, но и для еще одного доказательства возможности хранения данных на таком необычном носителе, как ДНК.

Первая серия нового сериала Netflix была записана на 200 ДНК флешек, разосланных поклонникам. Технология записи предполагает прохождение трех шагов. Цифровая запись фильма закодирована в двоичном коде. На следующем этапе код преобразуется в код ДНК, основанный на четырех нуклеотидных основаниях. И на крайнем этапе из оснований формируется ДНК. Продолжительность шифрования — около трех дней.

В прошлом году в марте компания Microsoft уже демонстрировала возможность записи информации на ДНК-носитель. Тогда на генетический материал была «записана» вся Википедия в английском формате (16 ТБ). По мере развития технологий количество информации растет гигантскими темпами, а для хранения данных требуются новые и надежные носители, одним из которых и может стать ДНК. По заявлению ученого Роберта Грасса на микроскопическом кубике ДНК можно сохранить до 200 эксабайт информации 1018 или квинтиллион байт.