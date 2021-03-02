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Санкции против РФ из-за Навального могут ввести 2 марта

Власти США могут ввести санкции портив России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным во вторник, 2 марта, передает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам источников, санкционные меры будут приняты на основании закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года. Кроме того, основанием для санкций могут послужить два исполнительных указа: первый из них был подписан после присоединения Крыма к России в 2014 году и допускает возможность введения мер против российских официальных лиц, а второй направлен на борьбу с распространением оружия массового уничтожения.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Вашингтон готовится ввести санкции против РФ, связанные с Навальным, на этой неделе. В Белом доме уточнили, что все шаги будут предприниматься по согласованию с Евросоюзом.

2 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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