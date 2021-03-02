Рекордное за 30 лет число американцев стало негативно относиться к России

Последний опрос Gallup показал, что рекордное количество жителей США негативно относятся к России.

Как сообщается на сайте института общественного мнения, 36% американцев стали воспринимать РФ «крайне негативно». Еще 41% относится к стране «в целом негативно». О положительном отношении к России заявили 22% опрошенных.

В Gallup подчеркнули, что это самый низкий результат с 1989 года, когда в США начали проводить подобные опросы.

При этом лучше всего респонденты относятся к Канаде (92%), а хуже всего — к Северной Корее (ее положительно воспринимают лишь 11%).